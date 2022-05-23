Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, izinler ne zaman bitecek? Gözler Adalet Bakanlığı açık cezaevi kararlarında!

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığıyla ilgişi araştırmalar internet üzerinden sürmeye devam ediyor. 15 Nisan 2020 tarihinde alınan kararla, koronavirüs pandemisinin önüne geçmek ve bulaş etkisini azaltmak için, açık cezaevi mahkumları kendi evlerine gönderilmişti. Bu kararın ardından mahkumlar ve aileleri büyük bir mutluluk duyarken, alınan bu karar birçok defa uzatılmıştı. İzinlerin sona ermesiyle birlikte, açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği ve uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alıyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan 2020’den bulaş etkisini azaltmak için, denetimli serbestlik şartıyla evlerine gönderilen 80 bin açık cezaevi mahkumunun izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

15 Nisan 2020 tarihinden itibaren evlerinde olan açık cezaevi mahkumları, açık cezaevi izinlerinin uzatılmasını bekliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin sürelerine ilişkin Kabine Toplantısı'nda bir sunum yapacağını söyledi.

Kabine Toplantısı, 23 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı, Kabine Toplantısı'ndan sonra alınacak kararla duyurulacak.

