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Açıklama geldi! Düzce Belediyesi'nden o iddialara yanıt...

03.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Belediyesi'nden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin değişim ve dönüşümüne yönelik hazırladığı projelerden biri olan Cedidiye Meydan düzenlemesi ile minarelerin yenilenmesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt geldi. Yapılan açıklamada, "Ortaya atılan iddialar baştan sona yalandır" ifadesi yer aldı.

Açıklama geldi! Düzce Belediyesi'nden o iddialara yanıt...

Düzce Belediyesi, bir basın açıklaması yaparak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin değişim ve dönüşümüne yönelik hazırladığı projelerden biri olan Cedidiye Meydan düzenlemesi ile minarelerin yenilenmesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin değişim ve dönüşümüne yönelik hazırladığı projelerden biri olan Cedidiye Meydan düzenlemesi ile minarelerin yenilenmesi hakkında ortaya atılan iddialar baştan sona yalandır.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltaş A.Ş., Düzce Belediyesi’nin de hak sahibi olduğu alanda tapusu olan şahıslarla belli bir bedel karşılığı, bedel ödemeyenler ile de kat karşılığı anlaşma yaparak inşaata başlamıştır.

İnşaat çalışmaları, İstanbul Caddesi Kent Estetiği Projesi kapsamında sürdürülen bir çalışmadır ve en bilinen örnek; müteahhitlik sistemi ile alanın karakterine uygun mekanlar inşa edilmektedir.

Cedidiye Camii’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir yapı olmasını göz önünde bulundurursak bazı yerel basın organları ile muhalif tarafların iddia ettiği gibi; başka bir kurumun yaptığı ihalede yer aldığı, ihale kapsamında üzerinde çalışma yapılacağı şeklinde söylemler, söz konusu alan ile ilgili ihale bile yapılmamışken, akıl dışı, kötü niyetli ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan yaklaşımlardır.

Yalnızca Düzce halkının refahı ve huzurunu sağlamaya çalışan, şehrin gelişmesi için projeler üreten Düzce Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü yıpratmaya yönelik, yerel yönetimlerin asli görevlerini ifa ettiği konular üzerinden kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışmak, yalan ve yanlış iddiaları -teyit etme gereği bile duymadan- dile getirmek bir ahlaksızlık örneğidir.

Özellikle belirtmek isteriz ki; Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi mülkiyetindeki minarelerin yenilenmesi için yaptığı ihale hazırlığını 23 Kasım ve 6 Şubat depremlerini gerekçe göstererek durdurmuş ve işi ileri bir tarihe ertelemiştir.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bu durum karşısında inisiyatif kullanmış, alandaki “Kentsel Dönüşüm” çalışmalarının hızla bitirilmesi için hayırsever iş insanı Sayın Burhan Özdemir ile iş birliği yapmıştır.

Takdir edilir ki bu girişimler; Düzce’nin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımın bir sonucudur.

Ayrıca;

Yine YEREL BASIN’dan alınan haberlere göre; Başkan Dr. Faruk Özlü’nün basın açıklamasında; minareleri Beltaş A.Ş.’nin yenileyeceğine dair bir çıkarım yapılması mümkün değildir.

Söz konusu haberde Başkan Özlü’nün yaptığı açıklama aynen şu şekilde geçmektedir:

DÜZCE TV EKRAN ALINTISI

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yerel yönetim olarak bizlerin de sorumluluğu altındadır.
Değerli Düzce halkının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla."

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce düzce belediyesi

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