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Açıklamalar peş peşe geldi! Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

27.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi yaptığı duyuruldu. Güney Kore, sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını bildirdi. Füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

Açıklamalar peş peşe geldi! Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore sabah saatlerinde yeni bir füze denemesi yaptı. Güney Kore'nin yaptığı açıklamada füzelerin, balistik olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Japonya, füzelerin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıklarken, denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendirdi.

FÜZELER JAPON DENİZİ YÖNÜNE DOĞRU FIRLATILDI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Hamhung bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 08.00'de fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, "20 kilometre irtifada 190 kilometre seyreden kısa menzilli füzelerin balistik olma ihtimalinin" yüksek olduğu bildirildi.

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

Japonya hükümeti, füzelerin Japon Denizine, ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünü açıkladı.

"OLDUKÇA TALİHSİZ"

Denemeyi "oldukça talihsiz" olarak nitelendiren Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ulusal güvenliğe yönelik tehdit hissedilmediğini belirten Kişida, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini söyledi.

Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 6. kez füze fırlattığını aktardı.

Kaynak: AA

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Kuzey Kore
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