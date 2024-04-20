Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerin etkisi hala devam ediyor. Yeni başkanlar mazbatalarını alıp görevlerine başladı. CHP, ilk kez AK Parti'yi geride bırakıp bir birinci parti oldu. Birçok ilde de parti bazlı değişiklik yaşandı. AK Parti ve MHP'de olan bazı iller CHP'ye geçti.

Yeni başkanların ilk işi ise eski yönetimin borçlarını açıklamak oldu. Kimi başkan afişle duyururken kimisi de sosyal medyadan ilan etti. CHP Genel Merkezi de borçlarla ilgili rakam vermişti.

"KASALAR BOMBOŞ"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti ve MHP’den devraldıkları belediyelerin borç durumunun 100 milyar lira olduğunu duyurmuştu.

Gereksiz harcama rekoru kırıldığını aktaran CHP sözcüsü, sözlerine şöyle devam etmişti;

“22 yıllık AK Parti iktidarının merkezi yönetimde yarattığı ekonomik tahribat, yerel yönetimlerde de çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. AK Parti ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira. Kasaları bomboş. İsraf olağanlaşmış. Gereksiz harcama rekoru kırılmış. Sadece birkaç belediyenin durumunu anlatmak bile genel tablonun ne kadar vahim olduğunu gösterecektir.”

BEŞİKÇİOĞLU'NDAN SIRA DIŞI ÇIKIŞ

31 Mart'ın en çok konuşulan adaylarından ve seçimi kazanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise 'borç' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Beşikçioğlu diğer CHP'li belediye başkanlarının aksine belediyeyi borçsuz aldığını duyurdu. 'Şanslıyız' diyen Beşikçioğlu, "Enver Bey bize borçsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN DUYURDUĞU BORÇLAR

CHP sosyal medya hesaplarında da 31 Mart yerel seçimlerinde partinin kazandığı belediyelerin toplam borçları duyurmuştu. Partinin, resmi X hesabından nüfus karşılaştırmasıyla birlikte paylaşılan bilgiye göre bazı belediyelerin borçları şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediyesi: (1 milyon nüfus) 11,1 milyar TL

İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

İzmir Kiraz Belediyesi: (43 bin nüfus) 332 milyon TL

Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL







