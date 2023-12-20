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"Acil durum" ilan edilmişti: İzlanda'daki yanardağ patlamasında kritik uyarı yapıldı!

20.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda 18 Aralık tarihinde meydana gelen yanardağ patlaması için "acil durum" ilan edilmişti. Yetkililer başkent Reykjavik'e kül bulutu uyarısı yaptı.

"Acil durum" ilan edilmişti: İzlanda'daki yanardağ patlamasında kritik uyarı yapıldı!

BBC'nin haberine göre, İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda kaydedilen depremleri takiben 18 Aralık Pazartesi günü yaşanan yanardağ patlamasının ardından çevre şehirler için uyarı verildi.

Duman ve kül kokusu yanardağın 30 kilometre uzağından bile hissedilirken, kül bulutlarının gün içinde başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

Başkentte yaşayanlar, BBC'ye verdikleri röportajlarda, patlama anında gökyüzünde "kırmızı parıltılar" gördüklerini aktardı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

izlanda

"ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), 18 Aralık'ta Grindavik'in yakınlarında yanardağ patlaması yaşandığını duyurmuştu.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına işaret ederek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İzlanda Yanardağ
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