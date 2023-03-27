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  4. Acil durum nedeniyle iniş yapan helikopter böyle çakıldı! Saniye saniye görüntülendi

Acil durum nedeniyle iniş yapan helikopter böyle çakıldı! Saniye saniye görüntülendi

27.03.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde Sahil Güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı.

Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın minimum kontrolle helikopteri en güvenli şekilde yere indirdiği açıklandı.

(İHA)

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