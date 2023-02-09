Acil durum toplanma alanı nedir, nasıl öğrenilir? e-Devlet toplanma alanı SORGULAMA EKRANI

Acil durum toplanma alanlarının nereler olduğu ve nasıl öğrenilebileceği merak ediliyor. Acil toplanma alanları, yaşanılan afet sonrasında toplanmak için belirlenen güvenli alanlardır. Deprem bölgesi acil durum toplanma alanları e-Devlet üzerinden öğrenbilebiliyor. Peki, Acil durum toplanma alanı nasıl sorgulanır? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

Deprem esnasında kendinize en güvenli yeri, e-Devlet tarafından hizmete konulan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama' sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyenler E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebilirler.

**İşte adım adım e-Devlet toplanma alanı sorgulama ekranı;

Öncelikli olarak internet tarayıcıları üzerinden e-Devlet ekranını açın ve daha sonrasında kullanıcı bilgilerinizi girerek giriş yapın.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'acil toplanma alanı' yazın ve ilgili aramaya tıklayın. Daha sonra açılan ekranda bulunduğunuz ili, ilçeyi, mahalleyi ve caddeyi seçin.

Daha sonrasında sorgula tuşuna basın. Açılan ekranda harita üzerindenki noktada size yakın olan bölgeyi seçin. Son olarak açılan sayfada bulunduğunuz konumdaki en yakın toplanma alanlarını artık görebilirsiniz.

E-DEVLET TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



