Acil polikliniğinde fare paniği! Görüp çığlık attı

İlkadım ilçesinde hizmet veren Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde mesai saatlerinin dışında acil polikliniğinde vatandaşlara hizmet veriliyor. Yine hastaların yoğun olduğu dün akşam saatlerinde poliklinik içerisinde bulunan fare, hastalar tarafından fark edildi.

KORKUDAN ÇIĞLIK ATTI

Poliklinik içerisinde görüldüğü belirtilen fare, hasta ve güvenlik tarafından arandı. Bir anda ortaya çıkan fare, bazı hastaları korkuttu. Korkudan çığlık atan hasta, poliklinikten çıkarak uzaklaştı.

Acilde bulunan fare ise güvenlik tarafından uzaklaştırılarak dışarıya çıkartıldı. (İHA)

