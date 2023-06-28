Acil servisler doldu taştı! Bayramda acemi kasapların bilançosu: 4 bin 877 yaralı

Her yıl olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde, kendilerini yaralayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram namazının ardından kesim alanlarına gidenler, kurbanlıklarını kesip dini vecibelerini yerine getirdi. Ancak kesim sırasında birçok kişi, ya hayvanın tekme veya boynuz darbeleriyle ya da bıçak kesikleriyle yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü, ya da yakınları veya kendi imkanlarıyla gitti.

İSTANBUL HARİÇ 4 BİN 877 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Yurt genelinde bayramın ilk gününde İstanbul hariç 4 bin 877 kişi yaralandı.

İL İL YARALANANLAR

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adana'da 133, Adıyaman'da 98, Afyonkarahisar'da 30, Ağrı'da 27, Aksaray'da 14, Amasya'da 96, Ankara'da 208, Antalya'da 56, Ardahan'da 6, Artvin'de 5, Aydın'da 39, Balıkesir'de 82, Bartın'da 13, Batman'da 8, Bayburt'ta 21, Bilecik'te 12, Bingöl'de 0, Bitlis'te 7, Bolu'da 20, Burdur'da 23, Bursa'da 462, Çanakkale'de 44, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Denizli'de 130, Diyarbakır'da 17, Düzce'de 67, Edirne'de 15, Elazığ'da 10, Erzincan'da 23, Erzurum'da 112, Eskişehir'de 60, Gaziantep'te 128, Giresun'da 29, Gümüşhane'de 27, Hakkari'de 11, Hatay'da 13, Iğdır'da 21, Isparta'da 28, İzmir'de 365, Kahramanmaraş'ta 197, Karabük'te 36, Karaman'da 11, Kars'ta 55, Kastamonu'da 72, Kayseri'de 163, Kırıkkale'de 30, Kırklareli'de 12, Kırşehir'de 58, Kilis'te 27, Kocaeli'de 281, Konya'da 38, Kütahya'da 47, Malatya'da 49, Manisa'da 56, Mardin'de 1, Mersin'de 74, Muğla'da 18, Muş'ta 7, Nevşehir'de 20, Niğde'de 32, Ordu'da 72, Osmaniye'de 37, Rize'de 25, Sakarya'da 103, Samsun'da 67, Siirt'te 0, Sinop'ta 46, Sivas'ta 90, Şırnak'ta 4, Tekirdağ'da 177, Tokat'ta 129, Trabzon'da 37, Tunceli'de 0, Şanlıurfa'da 78, Uşak'ta 37, Van'da 29, Yalova'da 14, Yozgat'ta 63 ve Zonguldak'ta 25 olmak üzere ülke genelinde toplam 4 bin 877 kişi yaralandı. (DHA)



