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  4. Acil servisler doldu taştı! Bayramda acemi kasapların bilançosu: 4 bin 877 yaralı

Acil servisler doldu taştı! Bayramda acemi kasapların bilançosu: 4 bin 877 yaralı

28.06.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbeleri ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde 4 bin 877 kişi hastanelere başvurdu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde, kendilerini yaralayan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bayram namazının ardından kesim alanlarına gidenler, kurbanlıklarını kesip dini vecibelerini yerine getirdi. Ancak kesim sırasında birçok kişi, ya hayvanın tekme veya boynuz darbeleriyle ya da bıçak kesikleriyle yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü, ya da yakınları veya kendi imkanlarıyla gitti.

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İSTANBUL HARİÇ 4 BİN 877 KİŞİ YARALANDI

Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Yurt genelinde bayramın ilk gününde İstanbul hariç 4 bin 877 kişi yaralandı.

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İL İL YARALANANLAR

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adana'da 133, Adıyaman'da 98, Afyonkarahisar'da 30, Ağrı'da 27, Aksaray'da 14, Amasya'da 96, Ankara'da 208, Antalya'da 56, Ardahan'da 6, Artvin'de 5, Aydın'da 39, Balıkesir'de 82, Bartın'da 13, Batman'da 8, Bayburt'ta 21, Bilecik'te 12, Bingöl'de 0, Bitlis'te 7, Bolu'da 20, Burdur'da 23, Bursa'da 462, Çanakkale'de 44, Çankırı'da 50, Çorum'da 50, Denizli'de 130, Diyarbakır'da 17, Düzce'de 67, Edirne'de 15, Elazığ'da 10, Erzincan'da 23, Erzurum'da 112, Eskişehir'de 60, Gaziantep'te 128, Giresun'da 29, Gümüşhane'de 27, Hakkari'de 11, Hatay'da 13, Iğdır'da 21, Isparta'da 28, İzmir'de 365, Kahramanmaraş'ta 197, Karabük'te 36, Karaman'da 11, Kars'ta 55, Kastamonu'da 72, Kayseri'de 163, Kırıkkale'de 30, Kırklareli'de 12, Kırşehir'de 58, Kilis'te 27, Kocaeli'de 281, Konya'da 38, Kütahya'da 47, Malatya'da 49, Manisa'da 56, Mardin'de 1, Mersin'de 74, Muğla'da 18, Muş'ta 7, Nevşehir'de 20, Niğde'de 32, Ordu'da 72, Osmaniye'de 37, Rize'de 25, Sakarya'da 103, Samsun'da 67, Siirt'te 0, Sinop'ta 46, Sivas'ta 90, Şırnak'ta 4, Tekirdağ'da 177, Tokat'ta 129, Trabzon'da 37, Tunceli'de 0, Şanlıurfa'da 78, Uşak'ta 37, Van'da 29, Yalova'da 14, Yozgat'ta 63 ve Zonguldak'ta 25 olmak üzere ülke genelinde toplam 4 bin 877 kişi yaralandı. (DHA)

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Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!

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Kurban Bayramı bıçak

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