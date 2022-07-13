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  4. Acil serviste iki kadın birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi

Acil serviste iki kadın birbirine girdi! O anlar böyle görüntülendi

13.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi anbean görüntülendi.

Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını iki kadın kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağırarak kavgayı durdurmaya çalıştı. Bu arada kavgadan sonra kadının elinde diğer kadının saçlarının kaldığı görüldü.

Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer bir olayda da Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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