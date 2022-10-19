Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü...Protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı

İzmir'de gerçekleşen bir tören, yaşanan bir olay sebebiyle bir anda panik anlarına sahne oldu. Törende protokol ve davetlilerin üzerine, vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında yaşanan sorun sonucu, harç sıçradı. İşte yaşanan ilginç anlardan görüntüler ve olayın detayları...

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRİYORDU

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde, İzmir’in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı.

Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

HARÇ TÖREN ALANINA PÜSKÜRDÜ

Konak ilçesinin Güney Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı.

Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı.

Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü.

Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı. (İHA)



