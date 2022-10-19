HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü...Protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü...Protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı

19.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında İzmir’in de bulunduğu 5 ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni”ni gerçekleştirdi. Ancak İzmir’deki programda yaşanan bir olay, törende bir anda panik yarattı. Vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasındaki sorun sebebiyle protokol ve davetlilerin üstüne ıslak harç sıçradı. Alandakilerin kıyafetlerinin üzerinde harç kalıntıları kaldığı görüldü.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyordu! Bir anda davetlilerin üzerine püskürdü...Protokoldekiler neye uğradığını şaşırdı

İzmir'de gerçekleşen bir tören, yaşanan bir olay sebebiyle bir anda panik anlarına sahne oldu. Törende protokol ve davetlilerin üzerine, vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında yaşanan sorun sonucu, harç sıçradı. İşte yaşanan ilginç anlardan görüntüler ve olayın detayları...

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRİYORDU

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde, İzmir’in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı.

AW739543_01

Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! &quot;Bana bunu diyenler rezil oldu&quot;Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"

AW739543_03

HARÇ TÖREN ALANINA PÜSKÜRDÜ

Konak ilçesinin Güney Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı.

AW739543_04

Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı.

AW739543_05

Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü.

AW739543_08

Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı. (İHA)

AW739543_09

AW739543_10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Korna ve siren seslerine aldırış etmediSkandal görüntü! Korna ve siren seslerine aldırış etmedi
İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"İsveç'ten Türkiye açıklaması! "Anlaşma yerine getirilecek"
Gündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attıGündem olacak hareket! Kılıçdaroğlu, o fotoğrafı yere attı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan harç protokol tören

En Çok Okunan Haberler

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Eve giren polis gerçeği ortaya çıkardı! 'Ceset var sandık'

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

Belediye başkanıyla işçi arasında gergin anlar! "Kes lan, kimsin sen!"

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Dobra dobra anlattı! Kime oy vereceğini açıkladı

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

Durum bıçaksırtı! Açık ara farkla geride bıraktılar: Anketler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.