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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"

19.10.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında Muhtarlar Evi için "Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. "Bana 'Muhtar bile olamaz' diyorlardı, bu başlığı atanlar rezil oldu" sözleriyle Erdoğan dikkat çeken bir göndermede bulunurken, muhtarlık binalarında elektrik faturası düzenlemesini duyurdu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtar' göndermesi! "Bana bunu diyenler rezil oldu"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Muhtarlar Evi açılışında çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan bir gazete haberini anımsatarak "Bana 'Muhtar bile olamaz' diyorlardı. E ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız" ifadelerini kullandı. Muhtarlar Günü dolayısıyla bazı müjdeler paylaşmak istediğini söyleyen Erdoğan, "Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesini uygulamasını da başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başlıksız-5

"ARTIK GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KALABİLECEĞİ BİR EVE KAVUŞMUŞ OLDULAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz. Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara'ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız da Ankara'da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri bir eve kavuşmuş oldular. Muhtarlar Evimizin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz.

"REZİL OLDULAR!"

  • Bana muhtar bile olamaz diyorlardı. E ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi cumhurbaşkanı yaptınız.

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

  • Cumhuriyet tarihimizde ilk kez dertlerini, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden varlığınızı hatırladı. Sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da elleri, yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri 1-2 küçük salon toplantısının devamını dahi getiremediler.

"BAZI YENİ MÜJDELERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

  • Muhtarlar Günü vesilesiyle bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlerine ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. İnşallah yakında hazırladığımız teklifi Meclisimizden takdirine sunacağız. Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte kadın muhtarlarımızın yanı sıra tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya sebeplerle görevleri başında bulunamadığı zamanlarda ödenekleri kesilmeyecek.

  • İçişleri Bakanlığımız ve YÖK arasında yapılacak protokolle siz muhtarlarımıza yönelik Muhtar Akademisi projemizi hayata geçiriyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce koordine edilen adrese dayalı kayıt sistemini istifadenize açtık. Köylerimizde mahallelerimizdeki metruk yapıları sizler de bildirebileceksiniz sistem üzerinden.

  • Afet sonrası gelen ayni yardımların dağıtımında muhtarların kullanımına yönelik bir modül daha geliştirdik.

MUHTARLIK BİNALARINDA 'ELEKTRİK FATURASI' DÜZENLEMESİ

  • Muhtarlık binalarının elektrik faturalarının ticari abone tarifesi yerine konut tarifesinden düzenlenmesini uygulamasını da başlatıyoruz. Muhtarlıklarımızın 2024 Mart ayında yapılacak seçimlere kadar vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti verebilmesi için gerekeni yapmaya devam edeceğiz.
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