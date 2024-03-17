HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kedisini öldüren köpeğe hortum ve sandalye ile saldırdı! O anlar kamerada

Kedisini öldüren köpeğe hortum ve sandalye ile saldırdı! O anlar kamerada

17.03.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ilçesinde, kedisini öldüren ve aracına zarar veren köpeği hortumla döven M.K. ile yanında bulunan ve olaya müdahale etmeyen M.K., gözaltına alındı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat iş yeri bulunan M.K.'nın beslediği kedisi, komşusunun bekçi köpeği tarafından kovalandı. Aracın altına kaçan kediyi yakalamak için koşan köpek, M.K'nın aracın kaportasını ve tamponunu ısırıp zarar verdi. Köpek, kediyi de aracın altından yakalayarak boğdu.

KEDISINI-OLDUREN-KOPEGI-HORTUMLA-DOVDU-_27145

HORTUMLA VURUP SANDALYE FIRLATTI

Olayı gören M.K., yan taraftaki iş yerinin bekçi köpeğine eline geçirdiği su hortumuyla vurmaya başladı. Ardından, kaçmaya çalışan köpeğe sandalye fırlattı.

KEDISINI-OLDUREN-KOPEGI-HORTUMLA-DOVDU-_27145 (1)

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaşananlara tanıklık eden M.K.'nın müdahale etmediği görüldü.

KEDISINI-OLDUREN-KOPEGI-HORTUMLA-DOVDU-_27145 (2)

Olay, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Görüntüleri ihbar kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler M.K. ve M.K.'yı gözaltına alındı. İki şüphelinin, yarın mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KEDISINI-OLDUREN-KOPEGI-HORTUMLA-DOVDU-_27145 (3)
(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğer 4 kol da birden kırılırsa...Eğer 4 kol da birden kırılırsa...
Sandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdüSandık zaferi bekleyen Putin'in gözünü kan bürüdü
Nefes kesen görüntüler! Rakım 2 bin 200 metre, sıcaklık eksi 25 derece...Nefes kesen görüntüler! Rakım 2 bin 200 metre, sıcaklık eksi 25 derece...
Anahtar Kelimeler:
İzmir köpek
En Çok Okunan Haberler
7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Ünlü oyuncu kedilerinin halini paylaştı

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

Elektrikte yeni dönem başladı, EPDK'dan kritik karar!

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

4 il için uyarı: "İhtimalin daha yüksek olduğunu görüyoruz"

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Eylem Tok'un oğlu da mı böyle yapacak?

Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

Yüzüne 40 dikiş atıldı, dehşet anlarını anlattı!

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

"Duyunca 'seçimi kazandık' dedim" diyerek açıkladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.