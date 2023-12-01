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  4. Acının fotoğrafı! Elleriyle başını tuttu, çaresizce çalışmaları izledi

Acının fotoğrafı! Elleriyle başını tuttu, çaresizce çalışmaları izledi

01.12.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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Antalya'da, iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangında, iş yeri ve üst katındaki evi yanan, iş yeri ortaklarından Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi. Yangına müdahale edilerek kurtarılan kadın ise fenalık geçirip gözyaşı döktü. Kadını yakınları yakınları sakinleştirirken, atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin ise "Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 428 Sokak'taki havalandırma sistemleri atölyesinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

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Atölyenin ortaklarından Muhammet Sıbat, öğle saatlerinde sobayı yakıp cuma namazı için iş yerinden ayrıldı. Sobadan yandaki koltuğa kıvılcım sıçramasının ardından yangın çıktı. İş yerini saran yangın, atölyenin üzerindeki eve de sıçradı.

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FENALIK GEÇİREN KADINI YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Evde yalnız yaşayan Zehra Gürlü'nün (75) ihbarıyla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, kadını kurtardı. Fenalık geçirip gözyaşı döken Gürlü'yü yakınları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen Zehra Gürlü’ye ambulansta sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

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'350-400 BİN LİRA ZARARIM OLDU'

Atölyedeki makinelere de zarar veren yangının hasara neden olduğu işletmeyi gören Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi.

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Atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin, yangının sobadan kaynaklandığını belirtti. Hava sıcak olmasına rağmen ortağı Muhammet Sıbat'ın sobayı yakmasına anlam veremediğini anlatan Şahin, "Arkadaşım namaza giderken sobayı yakıp bir de koltuğa yanaştırmış. Üst kattaki ev de yandı. Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı" diye konuştu.

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Soğutma çalışmalarının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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