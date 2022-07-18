Açlık krizinde o ülkeyi suçladı! 500 milyon euroluk dev yardım geliyor

Gıda krizi korkusu tüm dünyayı sarmışken AB'den çarpıcı açıklamalar geldi! Josep Borrell, dünyadaki açlığın nedeninin Ukrayna'yı işgal eden Rusya olduğunu savunarak "Rusya, Ukrayna’nın buğday rezervinin ihracını engelliyor" ifadelerini kullandı. Savaşın sürdüğünü anımsatan Borrell, AB'nin barış destek programı çerçevesinde 500 milyonun euronun serbest bırakılacağını da duyurdu.

"SAVAŞTA CİNSEL SUÇLARIN İŞLENDİĞİ BİLGİLERİNİ ALIYORUZ"

Tatil öncesi yılın son AB Dışişleri Bakanları toplantısı Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan konular hakkında konuşan Borrell, “Her geçen gün Rusya sivilleri vurmaya devam ediyor. Savaşta cinsel suçların da işlendiği bilgilerini alıyoruz. Rusya, Ukrayna’nın buğday rezervinin ihracını engelliyor. Rusya dünyadaki açlığın sebebidir” dedi.

AB’DEN UKRAYNA’YA 500 MİLYON EUROLUK EK ASKERİ YARDIM

Rusya’nın dünyada enerji ve gıda krizine neden olduğuna dikkat çeken Borrell, “Ukrayna devletini yok etmek istiyor. Bakanlarımız oy birliğiyle bağımsızlık ve özgürlük savaşında Ukrayna’ya yakın desteğe devam etmeye karar verdi. Ukrayna daha fazla silaha muhtaç. Savaş sürüyor. Barış destek programımız çerçevesinde 500 milyon euro serbest bırakılacak” dedi.

’’YAPTIRIMLAR SONUÇ VERİYOR"

Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda çalışmaya devam ettiklerini aktaran Borrell, yaptırımların işe yaradığını ve Rus ekonomisinde ağır ekonomik zorluklara neden olduğunu ifade ederek, “Tatil sonrası Ukrayna’nın AB üyeliği süreci için gerekli olan reform adımlarını ele alacağız’’ dedi.

AB’nin aldığı tedbirlerle petrol fiyatlarının düştüğünü iddia eden Borrell, “Aldığımız yaptırım kararlarıyla petrol fiyatlarını savaş öncesi oranlara düşürdük’’ ifadelerini kullandı.

AB’DEN LATİN AMERİKA VE KARAYİP AÇILIMI

Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için yeni ilişkiler geliştirmek istediklerini belirten Borrell, “Meksika ve Şili ticaret ve serbest bölge anlaşmaları çerçevesinde bazı engellerin kaldırılmasına karar verildi’’ dedi.

Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde dijital diplomasi konusunda AB olarak daha aktif olmaya karar verildiğini belirten Borrell, AB’nin teknolojik mücadelesine destek vereceğini söyledi. Borrell, ayrıca yakın bir gelecekte İsrail ile yeniden Ortaklık Konseyi toplantılarına da başlanacağını bildirdi.

(İHA)

