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Açlık krizini önlüyor! İşte kilo verdiren biberiye çayı tarifi...

11.04.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için birçok yol bulunuyor. Her yol yüzde 100 başarıya götürmese bile birlikte denendiğinde başarı oranı artıyor. Bu yollardan biri de sağlıklı çaylar. Biberiye çayının açlık krizlerini engelleme özelliği bulunuyor.

Açlık krizini önlüyor! İşte kilo verdiren biberiye çayı tarifi...

Metabolizmayı hızlandırmak için zaman zaman tüketim alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor. Buna sıvı tüketimi de dahil. Bazı çayların metabolizmayı hızlandırma ve kan şekerini dengeleme özelliği bulunuyor. Biberiye çayı da bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Biberiyede bol miktarda bulunan karnosik asit bulunuyor. Bununla birlikte, vücutta yağ birikmesine yol açan glukoz değerleri düşüyor. Kilo kontrolü için önemli olan biberiye çayı açlık krizlerinin önüne geçiyor ve kan şekerini dengeliyor.

Açlık krizini önlüyor! İşte kilo verdiren biberiye çayı tarifi...

BİBERİYE ÇAYI MALZEMELERİ NELER?

1 çay kaşığı biberiye yaprağı (taze veya kuru)
Bir ince dilim limon
Tatlı su
1 yemek kaşığı ezilmiş zencefil ( kilo verme etkilerini artırmak için çayın içerisine ekleyebilirsiniz)

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Biberiye çayını hazırlamak çok kolay. Çay süzgecine biberiye yapraklarını alın ve bir çay bardağına koyun. Ardından kaynar suyu ilave edin. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra biberiye çayının 5-6 dakika boyunca demlenmesini beklemek yeterli.


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