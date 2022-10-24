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Adalar vapurunda dehşet! Polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı

24.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaköy-Adalar seferi yapan vapurda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vapurdaki bir polis memuru, yanında bulunan kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra silahını ateşleyerek intihar etti. İntihar eden polis memurunun silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan bir çocuğa ise isabet etti, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. İşte olayın detayları...

Adalar vapurunda dehşet! Polis intihar etti, seken kurşun ile çocuk yaralandı

Dehşete düşüren olay, 19.30 sıralarında Karaköy- Adalar seferi yapan vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy-Adalar vapurunda kız arkadaşı ile seyahat eden polis memuru R. S. (31) kız arkadaşı A.Ş. ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

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İkilinin tartışması sonrası polis memuru, tabancasını ateşleyerek intihar etti. Polis memuru, intihar ederken silahından çıkan kurşun ise vapurda bulunan A.A. isimli çocuğa isabet etti.

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Kurşunun isabet ettiği A.A. hafif şekilde yaralanarak bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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İntihar polis vapur

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