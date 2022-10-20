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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çok sert Türk Tabipleri Birliği çıkışı! 'Onurlu, haysiyetli...'

20.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü hakkında Anayasa değişikliğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği ile ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çok sert Türk Tabipleri Birliği çıkışı! 'Onurlu, haysiyetli...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bozdağ'ın, açıklamalarının satır başları şöyle;

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

"Anayasanın 24. maddesine bir fıkra eklemek suretiyle orada yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek için adım atacağız. Eklenecek fıkra din ve vicdan hürriyetini teminat altına alan bir formülasyon içerecek.

Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz."

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÇIKIŞI

"Türk Tabipleri Birliği’nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler."

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Bekir Bozdağ Anayasa

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