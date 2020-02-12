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Adalet Bakanı Gül'den Kadir Şeker açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken, Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'le ilgili yaptığı açıklamada "Soruşturmanın tamamlanmasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadir Şeker davasını değerlendiren Gül, "Hepimize düşen soruşturmayı beklemek. Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Suçludur demek doğru değil, salıverilince suçsuz anlamı çıkmaz. Hepimiz hakim ve savcıları bekleyecek" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI" TARTIŞMASI

Bakan Gül, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda, "Bütün hedefleri, operasyonu Tayyip Erdoğan'a yöneltmişken, siyasi ayak Tayyip Erdoğan demek milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu tür şeylerin kabulü mümkün değildir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı abdülhamit gül Kadir Şeker

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
herşeye müdele et buna geldimi soruşturmayı bekleyecegiz siz ne istiyorsanız hakimler onu veriyor bunuda herkes biliyor şimdide bagımsız politikası yapmayın...
kadir burda ceza alirsa emin olun baska bi kadina siddete kimse karismaz
bumu haber
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