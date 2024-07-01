Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 'Türk bayrağına saldırılarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SAYGISIZ VE ÇİRKİN SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez."

Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 1, 2024

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: 'ASLA AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkede kargaşa çıkarmaya, milli politikaları zayıflatmaya çalışanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işleyenin her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





