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Adalet Bakanı Tunç’tan AİHM’in Yalçıkaya kararına sert tepki: Kabul edilemez

26.09.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yüksel Yalçıkaya kararına ilişkin “AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapıp ihlal kararı vermesi kabul edilemez.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç’tan AİHM’in Yalçıkaya kararına sert tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye aleyhinde aldığı kararda, yetkisini aşarak delil incelemesi yaptığını, kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

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YETKİ VURGUSU

Tunç, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, AİHM'in bugün açıkladığı kararında, Türk mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini bildirdi.

"İlk derece mahkemesinden, istinafa, Yargıtaydan Anayasa Mahkemesine her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, AİHM'in bir temyiz mahkemesi olmadığına dikkati çekti.

AİHM'in, "delillerin kabul edilebilirliği veya delillerin nasıl değerlendirileceğinin ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu"na yönelik kararlarını hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olamayacağını vurgulamıştı. Ancak AİHM, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararında, bu yerleşik içtihadından ayrılmıştır. AİHM açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır. AİHM kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiği halde, konu FETÖ yargılamaları olunca delil değerlendirme yoluna gitmiştir.

Hükümetimizce ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği ve itiraz edildiği halde, hakkında Türk yargısınca FETÖ üyeliği suçlamasından iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul eden AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz, ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir." (AA)

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fetö Yılmaz Tunç aihm

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