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Adalet Bakanlığı, CHP heyetiyle yapılacak görüşmeyi iptal etti

09.08.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyetin Bakan Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme Adalet Bakanlığı tarafından iptal edilirken bakanlıktan açıklama yapıldı.

Adalet Bakanlığı, CHP heyetiyle yapılacak görüşmeyi iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyetin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme Adalet Bakanlığı tarafından nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşıldığı için iptal edilirken, bakanlıktan söz konusu iptal ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

“CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekillerinin nezaket ziyareti için Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’tan randevu talep etmeleri üzerine 9 Ağustos 2023 tarihinde randevu oluşturulmuştur. CHP’nin TBMM Grubundan yapılan basın duyurusunda “Gazeteci Barış Pehlivan’ın yaşadığı hukuksuzluğa ilişkin görüşecek ve basın açıklaması yapacak” şeklinde ifadeler kullanılması ve basında bu yönde haberler çıkması üzerine görüşme içeriğinin nezaket ziyaretinden öte devam eden bir yargı süreci hakkında olduğu anlaşılmıştır. Anayasamızın 138. maddesinde “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.” hükmü karşısında, talep edilen görüşmenin yargı süreci ile ilgili olduğu anlaşıldığından ilgililerin yapmış olduğu randevu talebi iptal edilmiştir.”

(İHA)

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Adalet Bakanlığı CHP

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