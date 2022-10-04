Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ÖSYM'den yapılacak!

Adalet Bakanlığı, ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı ücreti 1 sınava katılan adaylar için 310,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 620,00 TL olacak. İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı sınavı başvuruları, 04 – 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden gerçekleştirilecek. Başvuruları, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden yapabilirsiniz.

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26 – 27 Kasım 2022 tarihlerinde, 4 oturumda düzenlenecek.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI GEÇ BAŞVURU SINAVI ÜCRETİ

Başvurusunu geç başvuru gününde gerçekleştiren adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 465,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 697,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 930,00 TL olarak belirlendi.



