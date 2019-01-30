HABER

Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bakanlık, icra katipleri arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile naklen 400 icra müdür yardımcısı alacak - Yazılı sınav, 4 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak

Adalet Bakanlığı, icra katipleri arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınav ile naklen 400 icra müdür yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 4 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Saat 10.00'da başlayacak sınav, 110 dakika sürecek.

Başvuranların, icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için icra katibi kadrosunda, 4 Mayıs 2019 itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış ve asaletinin tasdik edilmiş olması gerekiyor.

Adaylarda, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış ya da bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

- Atamalar kura ile gerçekleşecek

Yapılan denetimler sonucunda, aday hakkında düzenlenen raporların olumlu olması da icra müdür yardımcılığı kriterleri arasında bulunuyor.

Yazılı sınavı kazananlara Adalet Bakanlığınca sözlü sınav yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, nihai başarı listesindeki sıraya göre kura ile gerçekleştirilecek.

PARTNERPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdiPalalı soyguncuyu tek yumrukla yere serdi
İstifayla boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız seçildiİstifayla boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız seçildi
Çekya ve Danimarka’dan Rusya’ya uyarıÇekya ve Danimarka’dan Rusya’ya uyarı
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı icra katipleri müdür yardımcısı Resmi Gazete sınav Sözlü Yazılı

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.