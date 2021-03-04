Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Temizlik işçisi İŞKUR başvuru ekranı açıldı

Adalet Bakanlığının bin 287 yeni personel ilanının detayları paylaşıldı. Adalet Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alacak. 18 yaşını tamamlayan ve 35 yaşını bitirmeyenler, listeden yalnızca bir il için başvuruda bulunabilecek. Adayların, ilan tarihinden itibaren başvuru yapılan kentte ikamet etme şartı aranıyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi gereğince istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.
Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sayfasından alınacak.
Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan kentte ikamet etmeleri gerekiyor.
İlan tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olanlarla yayımlanan listeden yalnızca bir kent için başvuru yapılabilecek.
Adaylar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kura çekimine giremeyecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayıt altına alınacak.
İŞKUR’un gönderdiği listede bulunanların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacağı açıklandı.
Bu doğrultuda belirlenen asıl ve yedek adaylar, talep edilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.
Kura ile başvuruda bulunanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayların başvuruda bulundukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınava gireceklere ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sayfasından paylaşılacak.
Başarı puanının eşitliği durumunda sırasıyla adayın başvuru sırasındaki öğrenim seviyesi esas alınmak üzere daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim seviyelerinin de aynı olması durumunda mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.
Sözlü sınavda başarılı olmak adına 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.
155 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Rize, Ankara ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek suretiyle 155 temizlik görevlisi alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden 155 sürekli işçi alınacak.
Yozgat'ta 35, Ankara'da 110 ve Rize'de 10 temizlik görevlisi kadrosuna başvuruda bulunanlar, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden yalnızca bir kent için başvuruda bulunabilecek.
Rize, Ankara ve Yozgat için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna yalnızca bu kentlerde ikamet edenler başvuruda bulunabilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihte değişiklik olması durumunda Bakanlığın internet sayfasında yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.
Bu doğrultuda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sayfasından takip etmeleri istendi.
Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
Teslim edilen belgelerin incelenmesinin ardından belirlenen koşulları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girme hakkı elde edenlerin sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.
2 AYLIK DENEME SÜRESİ
Başarı puanının eşitliği durumunda sırasıyla adayın başvuru sırasındaki öğrenim seviyesi esas alınmak üzere daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim seviyelerinin de aynı olması durumunda mezuniyet puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belli olacak.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi verilecek. Bu sürenin ardından başarısız olanların iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmadan ve tazminat ödenmeden feshedilebilecek.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarih itibarıyla bir senelik süreyi aşmamak suretiyle aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar paylaşılan sebeplere atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi ya da ölüm ve sözleşme feshi nedeniyle boş kalan ya da boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılacak. Bunlar hâricinde kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.