Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? Temizlik işçisi İŞKUR başvuru ekranı açıldı

Adalet Bakanlığının bin 287 yeni personel ilanının detayları paylaşıldı. Adalet Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alacak. 18 yaşını tamamlayan ve 35 yaşını bitirmeyenler, listeden yalnızca bir il için başvuruda bulunabilecek. Adayların, ilan tarihinden itibaren başvuru yapılan kentte ikamet etme şartı aranıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi gereğince istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sayfasından alınacak.

Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan kentte ikamet etmeleri gerekiyor.

İlan tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olanlarla yayımlanan listeden yalnızca bir kent için başvuru yapılabilecek.

Adaylar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kura çekimine giremeyecek. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayıt altına alınacak.