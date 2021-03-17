Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Salgın şartlarından dolayı toplantı salonuna davetliler ve adaylar alınmayacak. Adalet Bakanlığı temizlik personeli alımı için yapılacak kura çekilişinin sonuçları da bakanlığı YouTube hesabından yayınlanacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday da belirlenecek.

ADALET BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR üzerinden paylaşılan listede bulunan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu tarihte değişiklik olması durumunda Bakanlığın internet sayfasından yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan coronavirüs pandemisi sebebiyle noter huzurunda yapılacak olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak temizlik personel alımı kura çekiliş sonuçları görüntüleri kayda alınacak.

Başvuru yapanlardan açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belli olan adaylar Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.