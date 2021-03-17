Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte asıl ve yedek talihliler

Salgın şartlarından dolayı toplantı salonuna davetliler ve adaylar alınmayacak. Adalet Bakanlığı temizlik personeli alımı için yapılacak kura çekilişinin sonuçları da bakanlığı YouTube hesabından yayınlanacak. Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday da belirlenecek.
İŞKUR üzerinden paylaşılan listede bulunan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu tarihte değişiklik olması durumunda Bakanlığın internet sayfasından yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.
Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan coronavirüs pandemisi sebebiyle noter huzurunda yapılacak olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak temizlik personel alımı kura çekiliş sonuçları görüntüleri kayda alınacak.
Başvuru yapanlardan açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belli olan adaylar Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
Bu doğrultuda belirlenen asıl ve yedek adaylar, talep edilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sayfasından takip etmeleri istendi…
Teslim edilen belgelerin incelenmesinin ardından belirlenen koşulları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girme hakkı elde edenlerin sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
Sözlü sınav, adayların başvuruda bulundukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan almak gerekiyor.
Kura ile başvuruda bulunanlardan açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Adalet Bakanlığı’nı internet sayfasından duyurulacak.
Bu doğrultuda belirlenen asıl ve yedekler, talep edilen belgeleri 18-24 Mart tarihleri arasında Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Başarı puanının eşitliği durumunda sırasıyla adayın başvuru sırasındaki öğrenim seviyesi esas alınmak üzere daha üst öğrenimi tamamlamış olana, öğrenim seviyelerinin de aynı olması durumunda mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.