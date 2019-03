"Adam mı bulamadılar da PKK'lıları listelerine koydular"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "325 PKK'lıyı HDP'liyi kendi listelerinden Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, tanımazlar, bilmezler, bunları belediye ve il genel meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar. Uyuşturucu üretip, parasını PKK'ya gönderenler. 13-14 yaşlarındaki kızları dağa götürmek için sevk merkezi gibi çalışanlar. Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları Saadet Partisi'nin listesine, İYİ Parti'nin listesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine koydular." dedi.

Soylu, partisince Zile İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin her yerine hizmet götürüldüğünü, batısına ne yapıldıysa Doğu ve Güneydoğu'da da aynı hizmetlerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez.' derlerdi. Okul yok, hastane yok, havalimanı yok... Ben Doğu ve Güneydoğu'ya çok giden kardeşlerinizden bir tanesiyim. Şimdi okul var, öğretmen var, hastane var, doktor var, her ilde üniversite var, her ilde otoyollar, otobanlar, bölünmüş yollar var. Her ilde neredeyse havalimanı var. Mezralara kadar sıcak asfalt var." ifadelerini kullandı.