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Adana Büyükşehir Belediyesi’nde dehşet! Özel kalem müdür vekiline kurşun yağdırdı! İlk ifadesi ortaya çıktı: ‘Beni dolandırdı’

12.02.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekili Samet Güdük, belediye binasında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Belediye çalışanı olduğu belirlenen saldırgan ilk ifadesinde ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dedi. Öte yandan saldırgan tabancayla havaya ateş ederken görüntüleri de ortaya çıktı.

Son dakika haberine göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük, makamında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdür vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

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İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Güdük’ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ ORTA ÇIKTI

İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.’nin, ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.

SALDIRGANIN HAVAYA ETEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nü tabanca ile vurup ağır yaralayan belediye çalışanı Mikail G.'nin tabancayla havaya ateş ederken görüntüsü ortaya çıktı.

SALDIRGAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük’e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."

BAŞKAN KARALAR: YALVAR YAKAR İŞE ALDIĞIMIZ BİRİYDİ!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

DHA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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