Adana Büyükşehir Meclis toplantısında 'sancısını tedavi ederim' gerginliği

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ilk oturumu, Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem dışı söz alan Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, yeşil alan ve kaldırımlarda ihaleyle verilen büfelere karşı çıktığını belirterek, verdiği önergeleri hatırlattı.

Başkanlığını Zeydan Karalar'ın, Başkanvekilliğini ise kendisinin yaptığı Kent Estetiği Kurulu'nda da bu konuyu dile getirdiğini kaydeden Vursavuş, "Cuma günü bu kurul toplandı. Büyükşehir'de 135 tane olan büfelerin kaçının uygun olup olmadığıyla ilgili çalışma yapmış arkadaşlar. O sırada doğal üye olan Çukurova Belediyesi'ni temsilen gelen başkan yardımcısı arkadaşımız da vardı. 'Sizin bu tutumunuzu doğru bulmuyorum. Parkların büfelerden arındırılması doğrudur ama tamamının kaldırılmasıyla ilgili radikal söyleminizi doğru bulmuyorum' dedi. Bu benim söylemimdir, karar verici merci ben değilim. Ne öyle bir gücüm var ne yetkim var" dedi.

"NASIL BİR SANCISI VAR BİLMİYORUM"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de daha sonra Çukurova Belediye Meclisi'nin oturumunda kendisi aleyhine kürsüde konuşma yaptığını hatırlatan Vursavuş şöyle devam etti: