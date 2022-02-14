Adana'da 15 Şubat öncesi operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümü öncesi güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerini ve propaganda yapanları tespit etti.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Harekete geçen TEM ekipleri, çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

