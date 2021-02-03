HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adana'da dehşet! Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince kayınpederi tarafından öldürüldü

Adana'da dehşet! Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince kayınpederi tarafından öldürüldü

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adana'da dehşet! Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince kayınpederi tarafından öldürüldü

Adana'da 3 yıldır kayıp olarak aranan Mustafa Güven'in (44), kayınpederi Ahmet Demirci (73) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Güven'in anaokulu öğretmeni eşi Nazmiye Güven (39) ile babası Demirci'nin evine polis ekipleri baskın düzenledi. O sırasında fenalaşan Demirci hayatını kaybederken, gözaltına alınan Nazmiye Güven ise tutuklandı. Öte yandan Mustafa Güven'in, eşinin yasak ilişki yaşadığını öğrendiği, bunun üzerine çıkan tartışma sonrası kayınpederi tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

YASAK AŞK İDDİASI

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Demirci Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EŞİNİN CESEDİNİ TORBAYLA TAŞIMIŞ

Emniyete götürülen Nazmiye Demirci Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Demirci Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi. Güven, olayın ardından eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.

CESET BULUNAMADI

Polis, ifadesinin ardından Nazmiye Demirci Güven’in gösterdiği noktada Mustafa Güven’in cesedini aradı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Güven’in cesedine ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Demirci Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Gören bir daha bakıyor!Gören bir daha bakıyor!
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

Survivor'da elenen belli oldu! Sms oylamasında sürpriz sonuç

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir

Sevindiren açıklama! 'Yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir'

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Flaş 'mutasyon virüs' açıklaması: Alarm durumunda olmalıyız

Eskişehir'deki 3 boyutlu maket polis aracını gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor!

Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Valilikten 'çatışma' açıklaması

İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 45 seviyesine yaklaştı

İşte İstanbul barajlarında son durum

Beşiktaş'ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

Beşiktaş'ta dehşet anları! Süratle çarpıp kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.