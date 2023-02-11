Adana'da depremde yıkılan binada 70 kişi hayatını kaybetmişti! Müteahhit Hasan Alpargün depremden hemen sonra oraya kaçmış, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'taki depremlerin etkilediği Adana'da Hasan Alpargün Apartmanı yerle bir olmuştu. Apartmanın enkazından 70 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Depremin ardından KKTC'ye kaçtığı belirlenen müteahhit Hasan Alpargün'ün gözaltına alındığı belirtildi.

70 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC'DE GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün’ün Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

BİR MÜTEAHHİT DAHA YAKALANDI

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

62 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

