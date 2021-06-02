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  4. Adana'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Adana'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

02.06.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı.

Adana'da feci kaza! Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında meydana geldi. Adil Tosun yönetimindeki otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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