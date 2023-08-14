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  4. Adana'da feci kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti

14.08.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir motosikletli yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Burak Can Taşan'ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.

Adana'da feci kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde ilerleyen Burak Can Taşan (23), kullandığı motosikletiyle yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin Adana Şehir Hastanesine kaldırdığı genç, buradaki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada 83 bin takipçisi bulunan Burak Can Taşan'ın motosiklet tutkunu olduğu ve paylaştığı motosiklet videoları ile fenomen olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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