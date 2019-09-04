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Adana'da gece yarısı dehşet! Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 00:47 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.

Şayıp Ş, bu sırada, evin alt katında kalan teyzesi Nazlı A. ile evden çıkmaları konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yakınları dışarı çıkarken Şayıp Ş, eski eşi ve çocuğu içerdeyken evi ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evin arka tarafından Ülkü E. ve çocuğu çıkarttı ancak Şayıp Ş, yan taraftaki evin çatısına geçerek çevredekilere küfür etti.

Daha sonra tekrar kendi evinin balkonuna geçen Şayıp Ş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Gözaltına alınan Şayıp Ş, polis ekipleri tarafından götürülürken yakınları zanlıya tepki gösterdi.

Ülkü E. ve çocuğu, ambulansta bir süre gözetim altında tutulduktan sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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