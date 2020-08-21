Adana'da hareketli saatler! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında yakalandı

Alınan bilgiye göre, S.B ve K.E.T Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER SAKLANDIKLARI EVİN DAMINDA YAKALANDI

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri, S.B ve K.E.T fazla uzağa gidemeyeceklerini ön görerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis mahallede bulunan müstakil evlerin damlarını ve bahçelerini aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında S.B ve K.E.T saklandıkları bir müstakil evin damında kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelilerin üzerinde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gazetecilerin neden kurşunladınız sorusuna, ”Selçuk abimi öldürdükleri için kurşunladım” dedi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

