HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Adana'da hareketli saatler! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında yakalandı

Adana'da hareketli saatler! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 07:43 | Son Güncelleme

Adana’da, müstakil bir evi kurşun yağmuruna tutan 2 kişi saklandıkları bir evin damında polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana'da hareketli saatler! Silahlı saldırganlar saklandıkları evin damında yakalandı

Alınan bilgiye göre, S.B ve K.E.T Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan bir müstakil evi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER SAKLANDIKLARI EVİN DAMINDA YAKALANDI

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri, S.B ve K.E.T fazla uzağa gidemeyeceklerini ön görerek mahalleyi abluka altına aldı. Polis mahallede bulunan müstakil evlerin damlarını ve bahçelerini aramaya başladı. Yapılan arama çalışmalarında S.B ve K.E.T saklandıkları bir müstakil evin damında kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelilerin üzerinde ele geçirildi.

a08631d2-9008-4631-a04b-71b19e469402

Yakalanan şüpheliler gazetecilerin neden kurşunladınız sorusuna, ”Selçuk abimi öldürdükleri için kurşunladım” dedi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
ABD'den Irak'a: Kızgınız!ABD'den Irak'a: Kızgınız!
Kasları güçlendiriyor, ağız kokusuna son veriyor!Kasları güçlendiriyor, ağız kokusuna son veriyor!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Ülke 6,9 büyüklüğünde depremle sallandı
ABD'de bir skandal daha! Polisten, ölümüne sebep olduğu siyahi Müslümana: Allah sana yardım etmeyecek
Bir skandal daha! 'Allah sana yardım etmeyecek'
ABD'den Irak'taki suikastlar ve protestoculara yönelik şiddetten dolayı 'kızgınız' açıklaması
ABD'den Irak'a: Kızgınız!
Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artıyor!
İtalya'da koronavirüs vaka sayıları artıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.