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  4. Adana'da ihale fesat operasyonu: 200 gözaltı! Aralarında eski il milli eğitim müdürü de var

Adana'da ihale fesat operasyonu: 200 gözaltı! Aralarında eski il milli eğitim müdürü de var

15.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırdıkları ve devleti yaklaşık 60 milyon TL zarara uğrattıkları ileri sürülen 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da ihale fesat operasyonu: 200 gözaltı! Aralarında eski il milli eğitim müdürü de var

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığı ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi.

ESKİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDIH

Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere dün şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında bir gün önce görevden alınan il milli eğitim müdürü V.D., açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200’e yakın şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin bazılarının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana
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