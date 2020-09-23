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Adana'da iki hırsızı köpeğin havlamaları yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 07:06 | Son Güncelleme

Adana'da oto elektrik dükkanına girmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişiyi köpek havlamaları ele verdi. Şüphelilerden birisi kaçarak kayıplara karışırken, diğer şüpheli Musa D. ise vatandaşlar tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da iki hırsızı köpeğin havlamaları yakalattı

Olay, bugün sabaha doğru saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Gece köpek havlamalarına uyanıp, pencereden dışarıya bakan vatandaşlar, 2 kişinin oto elektrik dükkanının kapısını zorladığını fark etti. Dışarı çıkan vatandaşları gören hırsızlık şüphelisi 2 kişi kaçmaya başladı.

MAHALLELİ YAKALADI

Şüphelilerden biri, gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklarda izini kaybettirirken, yere düşen şüpheli Musa D. ise elindeki içi kıyafet dolu poşet ile mahalleli tarafından yakalandı.

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İhbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsız Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, hırsızlık şüphelisi Musa D.'yi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü.

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Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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