Adana’da iki mahalle "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI"

"Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

"SİNEKLER TARAFINDAN YAYILAN BULAŞICI BİR HAYVAN HASTALIĞI"

Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" (İHA)



