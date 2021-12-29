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  4. Adana'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralı

Adana'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralı

29.12.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada, bir hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Adana'da kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan A. (20) arkadaşıyla kaldırımda beklediği sırada plakası belirlenemeyen bir ticari araç yanlarına yanaştı.

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ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Ticari araç içerisinde bulunan kişi ve kişiler tarafından Hakan A’ya tabancayla defalarca ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ensesinden yaralanan Hakan A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Hakan A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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