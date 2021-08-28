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Adana'da korkunç cinayet! Adına şirket açtığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

28.08.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da parkta bir kişiyi bıçakla öldürüp kaçarken toplu taşıma aracında yakalanan zanlı, öldürdüğü arkadaşının kendi adına şirket kurduğunu bu nedenle sürekli borç geldiğini ileri sürdü.

Adana'da korkunç cinayet! Adına şirket açtığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay, 26 Ağustos’ta Çukurova ilçesindeki çocuk parkının yanında meydana geldi. Seyyar bisiklet tamirciliği yapan Nuri Erke (60) ile kimliği belirsiz bir kişi tartıştı. Zanlı, Erke’yi bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Cinayet dedektifleri yaptıkları çalışmada zanlının toplu taşıma aracına binerek uzaklaştığını belirledi. Polis, güzergahta önlem alarak gelen bütün toplu taşıma araçlarını durdu. Zanlı durdurulan bir toplu taşıma aracında yakalandı. İsminin Mehmet K. (56) olduğu öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette sorguya alınan zanlının, Erke’nin kendi adına daha önceden şirket açtığını, maliyeden kendi adına 60 bin lira borç kağıdı geldiğini öne sürdü. Olay günü konuşmak için Erke’nin yanına gittiğini ancak Erke’nin kendisine hakaret edince cebinde taşıdığı bıçakla Erke’yi bıçaklayarak kaçtığını kabul etti. Cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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