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Adana'da korkunç olay! Düğün için geldi, 3'üncü kattan düşüp öldü

08.08.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'dan Adana'ya düğün için gelen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, 10 katlı binanın 3’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. İbiş'in cansız bedenini bulan ailesi sinir krizi geçirdi.

Adana'da korkunç olay! Düğün için geldi, 3'üncü kattan düşüp öldü

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde saat 22:00’da meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.

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CESEDİ AİLESİ BULDU

Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş’in ailesi, bahçe kısmında İbiş’in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş’in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş’in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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