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Adana'da korkunç olay! Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

27.08.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, eski sevgilisiyle arkadaş olan kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Adana'da korkunç olay! Eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz günü Anadolu Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, otomobilden ateş açılması sonucu Fevzi Atmaca (24) ve Halil D. (21) vuruldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, ateş açan şahıslar geldikleri otomobil ile kaçıp izlerini kaybettirdi. Yaralılar ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil D. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

"ESKİ SEVGİLİMLE BİRLİKTEYMİŞ"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu ve içindeki zanlıların Mahsum A. (23) ile Ekrem T. olduğunu tespit eti. Ekipler, yaptığı çalışma sonunda zanlıların Mersin’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis, Mersin’deki adrese baskın yaparak iki zanlıyı da yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 20 gram esrar ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlılardan Mahsum A.’nın cinayeti işlediğini kabul ederek, “Fevzi benim eski sevgilimle birlikteymiş bunu öğrenince aramızda husumet başladı. Daha öncede onlar bize ateş etti, benim arkadaşlarım yaralandı. O gün de ben otomobil ile gidip ona ateş ettim öldürdüm" dediği öne sürüldü.

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Zanlı, olayda kullandığı tabancayı Ziyapaşa Mahallesi’nde bir parka sakladığını söyledi. Polis, bu bilgi üzerine parkta yaptığı aramada tabancayı buldu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

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Adana silahlı saldırı
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