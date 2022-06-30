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Adana'da korkunç olay! Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde öldürüldü

30.06.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, aynı fabrikada çalıştığı kadını ayrılma aşamasındaki eşinin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken olay sonrası otomobiliyle olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

Adana'da korkunç olay! Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde öldürüldü

Olay, Adana Sarıçam'da yaşandı. Durmuş Y., ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. 33 yaşındaki Tolga Kılıç, aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi eşinden korumak isterken eşinin gözleri önünde Durmuş Y. tarafından karnından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

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Tolga Kılıç ve Makbule Kılıç çifti

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLANDI

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi. Durmuş Y., karısını öldürmek için geldiği fabrikada kadına şiddeti önlemek isteyen Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Veli Kaya'yı boynundan hafif şekilde yaralayan şüpheli, otomobili ile olay yerinden kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sırasında fabrika içinde saklanan Cansu Y.'nin telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması ve çevredekilerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Durmuş Y., olayından ardından polise teslim olurken, Tolga Kılıç ve Veli Kaya ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Kaya ile Cansu Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Cinayet şüphelisini gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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