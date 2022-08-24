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Adana'da korkunç olay! Komşusunu öldüren yaşlı adamdan şoke eden sözler: Bana ne öldüyse

24.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da güpegündüz yaşanan korkunç olayda 70 yaşındaki Mehmet Gençler, sokakta bağırdığı iddia edilen komşusu Yılmaz Sucu'yu (55) tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçtığı evinde yakalanan şüpheli tutuklanırken cinayeti itiraf etti. Gençler, adliyeye sevk edildiği sırada ise şoke eden ifadeler kullanarak, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse" dedi.

Adana'da yaşanan korkunç cinayette, katil zanlısının ifadeleri şoke etti. Olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakıp Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu, iddiaya göre, "Evime hırsız girdi. Hırsız var" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu’ya tepki gösterince tartışma çıktı.

TABANCASINI ALIP DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

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HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTI, YOLDA BİRİNİ DARBETTİ

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ, ADLİYE ÖNÜNDE "BANA NE" DEDİ

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" diye konuştu.

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Mehmet Gençler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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cinayet Adana silahlı saldırı
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