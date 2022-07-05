Adana'da korkunç olay! Eski milli atlete kurşun yağdırmıştı, tutuklandı: Küfrettiler kafama taktım

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 2’nci katında yaşayan Ahmet Pekyen (66) ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer (26) arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen’in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, Ahmet Pekyen’in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer’in tartışma sırasında “Sizi öldüreceğim” diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

BALKONDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen’in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Baba Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Pekyen’in omuz ve boyun bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli Lokman Demirezer’i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

KAVGA YAŞANMASIN DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEMİŞ

Emniyete götürülen Lokman Demirezer’in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.’nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Demirezer’in, Bosna Hersek’te Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı öğrenildi. Demirezer ifadesinde, “Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet’i görüp, ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

