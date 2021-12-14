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  4. Adana'da korkutan patlama! Sesi duyan dışarı koştu

Adana'da korkutan patlama! Sesi duyan dışarı koştu

14.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evde elektronik eşyalar bomba gibi patladı. Müstakil evde yaşanan olayın nedeni henüz tespit edilemezken, patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da korkutan patlama! Sesi duyan dışarı koştu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Gülbahçesi Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evin içerisindeki odada bulunan bilgisayar ve çok sayıda elektronik eşya henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından odada yangın çıktı.

EŞYALAR KULLANILMAZ HALDE

Bölgedeki vatandaşlar bomba patladığı sanarak korku içerisinde durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Oda içeresinde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

PATLAYICI DÜZENEK BULUNAMADI

Polis ekipleri oda içeresinde yaptığı incelemede, herhangi bir patlayıcı düzenek olmadığını patlamanın bilgisayardan ve elektronik eşyalardan dolayı meydana geldiğini değerlendirdi.

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PATLAMA SESİYLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Patlama sesi duyduklarını dile getiren mahalli sakini Rojhad Kaymaz,”Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi.

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Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği odada bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Adana Seyhan
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