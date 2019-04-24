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Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

PKK terör örgütüne yönelik Kahramanmaraş merkezli düzenlenen operasyon kapsamında Adana'da 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonunu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki üyelerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi.

Adana'da 8 eve özel harekat polislerinin desteği ile giren ekipler, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

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