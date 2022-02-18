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Adana'da platonik aşık dehşeti: 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü

18.02.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. 17 yaşındaki M.Y.Y. kız arkadaşının platonik aşkı tarafından hançerle öldürüldü. Bir kişinin daha yaralandığı olayda vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polisler geldi. Erkek arkadaşı öldürülen genç kız yaşadığı şoku atlatamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da platonik aşık dehşeti: 17 yaşındaki genç hançerle öldürüldü

Adana’da genç bir kıza platonik aşk besleyen şahıs, kızın sevgilisi olduğu ileri sürülen genci hançerle öldürdü yanındaki arkadaşını yaraladı.

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KALBİNDEN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y.Y. (17) erkek arkadaşı E.T. (16) ve sevgilisi olduğu öne sürülen E.Y. (16) ile birlikte İsmetpaşa’ya geldi. Bir süre burada banklarda oturan gençlerin yanına E.Y.’ye platonik aşık olan A.S.Y. (17) geldi. Zanlı E.Y.’yi kendisinin sevdiğini söyleyip M.Y.Y.’nin onu terk etmesini istedi. Ancak M.Y.Y. bu durumu kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği hançeri çıkartarak saldırdı. Saldırıda M.Y.Y. kalbiden, yanındaki arkadaşı da bacağından yaralandı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken, kalbi duran M.Y.Y. hayata döndürüldü. Ameliyata alınan M.Y.Y. kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız E.Y. ise olay yerine gelen kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Polis aracının içinde yaşadığı dehşetin şokunu atlamayan genç kız bir süre sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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cinayet Adana
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