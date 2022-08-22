Adana'da polis ekibine silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, bölge ablukaya alındı

Adana'daki olay, merkez Seyhan ilçesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, uyuşturucu madde ticaretinden arandığı belirlenen Tahir G'yi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları polise direnince arbede çıktı.

POLİS EKİBİNE ATEŞ AÇTI

Polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Özel harekat ve TEM ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Murat K'yi olayda kullanılan pompalı tüfekle yakaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Tahir G'nin yakalanmasına çalışılıyor. (AA-DHA)



